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İstanbul'da acı olay: Biri 17, diğeri 20 yaşındaydı... İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti

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#Halı Saha Maçı#İstanbul#Bakırköy
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 16:06

Sancaktepe'de, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bakırköy'de ise yine halı sahada maç sırasında fenalaşan 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan aniden yere düşerek hayatını kaybetti.

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Sancaktepe'de, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki bir halı sahada futbol oynayan Hasan Yalavaç (17) fenalaşarak yere düştü.

İstanbulda acı olay: Biri 17, diğeri 20 yaşındaydı... İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yalavaç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbulda acı olay: Biri 17, diğeri 20 yaşındaydı... İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti

BİR MAÇ SIRASINDA ÖLÜM DE BAKIRKÖY'DE YAŞANDI

Öte yandan Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki halı sahada 27 Şubat'ta futbol oynayan Berat Yelkenbasan'ın (20) da maç yaptığı sırada fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İki gencin halı sahada maç esnasında fenalaşıp, yere düştükleri anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İstanbulda acı olay: Biri 17, diğeri 20 yaşındaydı... İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti

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#Halı Saha Maçı#İstanbul#Bakırköy

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