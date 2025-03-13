İstanbul'da acı olay: Biri 17, diğeri 20 yaşındaydı... İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:
Sancaktepe'de, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki bir halı sahada futbol oynayan Hasan Yalavaç (17) fenalaşarak yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yalavaç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
BİR MAÇ SIRASINDA ÖLÜM DE BAKIRKÖY'DE YAŞANDI
Öte yandan Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki halı sahada 27 Şubat'ta futbol oynayan Berat Yelkenbasan'ın (20) da maç yaptığı sırada fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
İki gencin halı sahada maç esnasında fenalaşıp, yere düştükleri anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.