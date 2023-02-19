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İstanbul’da 93 riskli okul boşaltılıyor

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#İstanbul Valiliği#Deprem#Okul
İstanbul’da 93 riskli okul boşaltılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 07:00

İstanbul Valiliği, yarın okulların açılmasıyla 93 riskli okulun boşaltılacağını, bu okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerinin başka okullara nakledileceğini duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli görülen 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, ilçe kaymakamlıklarımız ve milli eğitim müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz.”

İstanbul’da 93 riskli okul boşaltılıyor

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BİN 223 OKUL GÜÇLENDİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da 1999 depremi öncesi inşa edilen ve depreme dayanıklı hale getirilerek yenilenen okulların sayısı da paylaşıldı. 2006 yılından sonra başlayan çalışmalar sonucunda 769 okul güçlendirildi, 367’si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okul da başta Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlarca güçlendirildi veya yıkılıp yeniden yapıldı. Böylece bin 223 okul depreme dayanıklı hale getirildi.

 

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#İstanbul Valiliği#Deprem#Okul

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