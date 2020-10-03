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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 9 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyon kamerada

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İstanbul'da 9 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyon kamerada
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İstanbul Maltepe'de bulunan otoparkta çadır kurup depoladıkları sahte içkileri, daha sonra tekellerde piyasaya sürdükleri tespit edilen gruba yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 9 ton 684 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonlar kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda Maltepe'de bulunan otoparktaki çadırda, 1'er litrelik şişelerde sahte alkollü içki depolandığı, daha sonra da Fatih ve Bağcılar gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerde satıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, otopark ve ilçelerdeki tekel bayilerine eş zamanı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 ton 684 litre sahte içki ele geçirilerek el konuldu. Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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