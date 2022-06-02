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Ä°stanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle boÅŸalan 9 mahalle muhtarlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 5 Haziran pazar gÃ¼nÃ¼, muhtarlÄ±k ara seÃ§imi gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe AtatÃ¼rk Mahallesi, ArnavutkÃ¶y Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece AtatÃ¼rk Mahallesi, Esenyurt BaÄŸlarÃ§eÅŸme Mahallesi, KadÄ±kÃ¶y Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri OrtakÃ¶y Mahallesi ve Ãœmraniye Saray Mahallesi'nde bu pazar seÃ§im heyecanÄ± yaÅŸanacak. SandÄ±klar kurulacak mahalleli yeni muhtarÄ± belirlemek iÃ§in oy kullanacak.

"BIRAKACAÄžIMI Ã–ÄžRENÄ°NCE ÃœZÃœLENLER OLDU"

SeÃ§imin yapÄ±lacaÄŸÄ± mahallelerden biri olan Fatih Atikali Mahallesi MuhtarÄ± Ä°brahim HakkÄ± GÃ¼rel (50), saÄŸlÄ±k sorunu nedeniyle 8 yÄ±ldÄ±r yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ muhtarlÄ±k gÃ¶revine veda edecek. 9 bin 644 seÃ§menli Atikali Mahallesi'nde boÅŸalacak muhtarlÄ±k koltuÄŸu iÃ§in tek adayÄ±n seÃ§ime katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Fatih Atikali Mahallesi MuhtarÄ± Ä°brahim HakkÄ± GÃ¼rel "YaklaÅŸÄ±k 8 yÄ±ldÄ±r Atikali Mahallesi'nde muhtarlÄ±k yapmaktayÄ±m. Zorunlu olarak gÃ¶revi bÄ±rakacaÄŸÄ±mdan dolayÄ±, mahallemizde seÃ§im olacak. Ailevi saÄŸlÄ±k problemleri nedeniyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olmam gerekecek, o yÃ¼zden bu ÅŸekilde bir karar verdim. BÄ±raksak da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak mahallemizin hizmetkarÄ±yÄ±z. Kesinlikle Ã¶zleyeceÄŸim Ã§ok konu olacak. BÄ±rakacaÄŸÄ±mÄ± Ã¶ÄŸrenince Ã¼zÃ¼lenler oldu" dedi.

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"SEÃ‡Ä°M Ä°Ã‡Ä°N HEYECAN VAR"

Atikali Mahallesi seÃ§menlerinden Ahmet BeyazÃ§elik, "BroÅŸÃ¼r ve pankartlar ile bize duyurdular. Åžimdiki aday da daha Ã¶nce muhtarÄ±mÄ±zdÄ±, emekli oldu. Yeni muhtar istifasÄ±nÄ± verince yine aday oldu. MuhtarÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan dolayÄ±, istifasÄ±nÄ± verdi. SeÃ§im iÃ§in heyecan var" diye konuÅŸtu.

"Ä°LK ZAMANLAR TOY GÃ–RÃœYORLARDI AMA BU ALGIYI KIRDIM"

Sancaktepe AtatÃ¼rk Mahallesi muhtarÄ± Cennet TaÃ§yÄ±ldÄ±z saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle istifa etti. Ä°stifa sonrasÄ± birinci aza Cansu AkdaÄŸ (26) vekaleten gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. 21 bin 963 seÃ§menli AtatÃ¼rk Mahallesi'nde AkdaÄŸ'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 5 muhtar adayÄ± yarÄ±ÅŸta bulunuyor. Sancaktepe AtatÃ¼rk Mahallesi MuhtarÄ± ve adayÄ± Cansu AkdaÄŸ, "Vekaleten muhtar olarak gÃ¶reve geldiÄŸimiz iÃ§in yeniden bir seÃ§im olacak. Cennet HanÄ±m mahallenin kurucu muhtarlarÄ±ndandÄ±. Kendisi 2009'da seÃ§ilmiÅŸti, 3. dÃ¶neminde saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±. Ben kendisinin 1. azasÄ±ydÄ±m. Ben devir almÄ±ÅŸtÄ±m ama yeniden seÃ§im olacak. Biz de adayÄ±z. 26 yaÅŸÄ±na yeni girdim, ilk zamanlar toy gÃ¶rÃ¼yorlardÄ± ama bu algÄ±yÄ± kÄ±rdÄ±m. GenÃ§ dinamik ve yenilikÃ§i olduÄŸumuz iÃ§in daha Ã§ok tercih ediliyoruz" dedi.

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"DAHA Ã–NCE DE BABAM ADAYDI"

ArnavutkÃ¶y Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin muhtarÄ± Ä°brahim MenteÅŸe, 20 AralÄ±k 2021 tarihinde vefat etti. 4 bin 540 seÃ§menin olduÄŸu mahallede ise 8 aday muhtarlÄ±k iÃ§in yarÄ±ÅŸacak.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtar adayÄ± Mustafa KeleÅŸ "12 senedir, muhtarlÄ±k yapan Ä°brahim MenteÅŸe vefat etti. SeÃ§ime gidilecek tekrardan, ben de adayÄ±m. Mahallemize gerekli duyuruyu yaptÄ±k. Pazar gÃ¼nÃ¼ tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± sandÄ±ÄŸa bekliyoruz. GÃ¶reve gelecek muhtar yerel seÃ§imlere kadar gÃ¶rev yapacak. Daha Ã¶nce de babam adaydÄ±, rahmetli muhtara karÅŸÄ± Ã§ok az bir oyla kaybetmiÅŸti. Bu seÃ§imde de mahalleli genÃ§ olduÄŸum iÃ§in benim aday olmamÄ± istedi, ben de oldum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"2-3 Ã–NE Ã‡IKAN ADAYIMIZ VAR"

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi seÃ§menlerinden HaÅŸim KirmanoÄŸlu, "Mahallemizin muhtarÄ± Ä°brahim MenteÅŸe vefat etti. Mahallemize kazandÄ±rdÄ±klarÄ± da olmuÅŸtu. 5 Haziran pazar gÃ¼nÃ¼ adil, demokrat mahallemizde saydam bir ÅŸekil olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ben esnafÄ±m, 2-3 Ã¶ne Ã§Ä±kan adayÄ±mÄ±z var. Mahallemizde muhtarÄ±n azasÄ± geÃ§ici muhtar ÅŸu anda" ifadelerini kullandÄ±.