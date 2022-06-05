İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi

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İstanbul'da vefat, istifa gibi nedenlerle Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde ara seçimler için sandık kuruldu.

Sancaktepe Atatürk Mahallesi’nin muhtarlığı için Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne sandık konuldu. Vatandaşlar sabah 08.00'de oy vermeye başladı. Polis ekiplerinin okul önünde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.

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BAKAN SOYLU: GÜVENLİK ACİL DURUM MERKEZİ'NDE TAKİP EDİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 80 ilde gerçekleştirilen ara muhtarlık seçimleriyle ilgili yaptığı paylaşımda "Bugün 80 ilimizde gerçekleştirilen, 351 Muhtarlık, 23 İhtiyar Heyeti Seçimi; Bakanlığımızdan, tüm güvenlik önlemleri alınarak bugün seçim süresince Bakanlığımız Genel Sekreteri ve GAMER Başkanımız tarafından Güvenlik Acil Durum Merkezi'nde takip edilmektedir. Hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.