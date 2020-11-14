MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ opeasyonu: 19 gözaltı
GeriGündem İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ opeasyonu: 19 gözaltı 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ opeasyonu: 19 gözaltı 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ opeasyonu: 19 gözaltı 
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da 9 ilçede DEAŞ operayonu gerçekleştirildi. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan operasyon anları polis kamerasına da yansıdı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında saat 01.00 sıralarında 9 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çatışma bölgeleri ile irtibatlı şüphelilerin tespiti ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda HTŞ/FEC/ENC ve DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttüğü değerlendirilen Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) şüphelilere yönelik operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda 16 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet mermi ele geçirildi. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle