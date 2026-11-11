İstanbul’da 8'inci kattan düşen doktor hayatını kaybetti

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Olay, Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünün ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.