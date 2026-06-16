İstanbul'da 89 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Küçükçekmece'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, 89 kilo 900 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi ele geçirildi.

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Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.