İstanbul'da 814 kişi kurban keserken yaralandı

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan 814 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, "Bugün İstanbul’da; trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.