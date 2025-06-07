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İstanbul'da 814 kişi kurban keserken yaralandı

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#İstanbul#Kurban Kesimi#Yaralanma
İstanbulda 814 kişi kurban keserken yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 17:19

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışırken yaralanan 814 kişi olduğunu açıkladı.

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan 814 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, "Bugün İstanbul’da; trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı. 

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#İstanbul#Kurban Kesimi#Yaralanma

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