İstanbul'da 8 saat elektrikler kesilecek! Tarih belli oldu | İşte elektriklerin kesileceği ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde birçok ilçeyi kapsayacak planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, farklı mahallelerde gerçekleşecek kesintiler gün boyunca etkili olacak.

13 İLÇEDE ELEKTRİK KESİLECEK

Yapılan açıklamada, kesintilerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacağı belirtildi. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin 6 ila 8 saat arasında sürebileceği ifade edilirken, vatandaşların bu süre zarfında gerekli önlemleri almaları istendi. 4 Ekim 2025 Cumartesi günü 13 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

BEDAŞ, planlanan süreler içinde çalışmaların tamamlanması için ekiplerin sahada aktif olarak görev yapacağını bildirdi.

Ayrıca, oluşabilecek aksaklıklar konusunda vatandaşların önceden bilgilendirileceği ve mağduriyetlerin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

İşte elektrik kesintisinin uygulanacağı bazı ilçeler ve mahalleler:

Avcılar ilçesinde; Merkez Mah., Ambarlı Mah., Firüzköy Mah.,

Bağcılar İlçesinde; Kirazlı Mah., Sancaktepe Mah., Demirkapı Mah, Mahmutbey Mah.,

Bahçelievler İlçesi; Yenibosna Mah., Bahçelievler Mah.,

Bayrampaşa İlçesi; Yenidoğan Mah.,

Beylikdüzü İlçesi; Yakuplu Mah., Merkez Mah.,

Büyükçekmece İlçesi; Çakmaklı Mah., Akçaburgaz Mah,

Çatalca İlçesi; Kestanelik Mah.,

Esenler İlçesi; Oruç Reis Mah.,

Esenyurt İlçesi; Barbaros hayrettin paşa Mah.

Eyüpsultan İlçesi; Nişancı Mah.,

Fatih İlçesi; Hocapaşa Mah., Seyyid Ömer Mah,

Güngören İlçesi; Akıncılar Mah, Merkez Mah.,

Kağıthana İlçesi; Sultan Selim Mah.