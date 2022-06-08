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İstanbul'da 8 paravan şirkete baskın! Yabancılara sahte evrak düzenlemişler... 24 kişi yakalandı

#Sahte Evrak#Yabancı#İkamet İzni
İstanbulda 8 paravan şirkete baskın Yabancılara sahte evrak düzenlemişler... 24 kişi yakalandı

Türkiye'de ikamet izni olmayan yabancılara bazı şirketler tarafından sahte evrak düzenlendiği tespit edildi. Ekiplerin 8 adrese yaptığı operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da ekipler ikametgah izni reddedilen yabancı uyruklu şahıslara sahte evrak düzenleyen 8 paravan şirkete operasyon düzenledi. Operasyonda tamamı sahte olan belgeler, pasaportlar ve doktor raporları ele geçirildi. TRT Haber'den Büşra Çelik'in haberine göre paravan şirketlerdeki usulsüzlük polisin baskınıyla sona erdi.

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İKAMET İZNİ OLMAYAN VE REDDEDİLEN YABANCILARA SAHTE EVRAK DÜZENLEDİLER

Şüpheliler önce ikametgah izni reddedilen yabancı uyruklu şahıslar için sahte evrak düzenledi. Ardından da İl Göç İdaresi'ne o şahıslar için başvuru yaptı. Dolandırıcıların oyunu göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin takibine takıldı.

İstanbulda 8 paravan şirkete baskın Yabancılara sahte evrak düzenlemişler... 24 kişi yakalandı

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Dolandırıcılar sosyal medyada reklam yaparak müşteri çekti.

Düzenlenen sahte belgeler ile çok sayıda yabancı uyruklunun sınır dışı işleminin kaldırıldığı belirlendi. Böylece yüklü miktarda haksız kazanç elde edildi.

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8 PARAVAN ŞİRKETE BASKIN

İstanbul polisi, danışmanlık şirketi adı altında sahte evrak düzenlenen 8 adrese baskın yaptı. Paravan şirketler didik didik arandı. 29 sahte pasaport ve sahte sağlık raporları ile 9 bin 600 dolar, 1600 euro ve 11 bin lira ele geçirildi.

SAHTE EVRAK BASKININDA 24 GÖZALTI

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere 488 bin lira ceza kesildi. Sahte belgelerle sınır dışı işlemleri kaldırılan yabancılar ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, şirketler mühürlendi.

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