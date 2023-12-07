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İstanbul'da 8 DEAŞ şüphelisi yakalandı

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#İstanbul#DEAŞ#Operasyon
İstanbulda 8 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 10:17

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. 

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#İstanbul#DEAŞ#Operasyon

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