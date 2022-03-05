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İstanbul'da 74 hükümlü yakalandı

#Istanbul#Hükümlü Mahkum#Gözaltı
İstanbulda 74 hükümlü yakalandı

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezaları olduğu için aranan hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda 74 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmek, dolandırıcılık, cinsel taciz, adam kaçırmak, gasp gibi suçlardan aranan hükümlüler bulunduğu öğrenildi. Yakalanan hükümlüler cezalarını çekmeleri için cezaevlerine gönderildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25 Şubat-04 Mart tarihleri arasında mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen hükümlüleri yakalamak için bir dizi operasyon yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda firari olarak aranan 74 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında onlarca yıl hapis cezası kesinleşen adam öldürmek, hırsızlık, cinsel, adam kaçırmak, gasp gibi suçlardan aranan hükümlülerin bulunduğu öğrenildi. 

Gözaltına alınan hükümlüler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri yapıldıktan sonra önce adliyelere daha sonra cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildiler. 

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Operasyonlarda yakalanan bazı hükümlüler:

Ali N.; 17 Yıl 6 Ay Adam öldürme

Halit K. P; 15 Yıl, Dolandırıcılık

Emrah M.; 15 Yıl Hırsızlık

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Turgay B.; 8 Yıl 7 Ay Cinsel Taciz

Murat A.; 8 Yıl 4 Ay Kasten Öldürme

Gültekin K.; 7 Yıl 6 Ay Kişi Hürriyetinden Yoksun bırakma

Emre Y.; 7 Yıl 6 Ay Hırsızlık

Bülent Y.; 7 Yıl 2 Ay Yaralama

Atilla Y.; 7 Yıl 2 Ay Dolandırıcılık

Rıdvan A.; 6 Yıl 8 Ay Yağma ve gasp

Şinasi K.; 6 Yıl 3 Ay Kişiyi Hürriyetinden Yoksun bırakma

Mehmet K.; 6 Yıl 3 Ay Kişi Hürriyetinden yoksun bırakma

Mustafa Ş.; 6 Yıl Yağma ve Gasp

Hüseyin S.; 6 Yıl Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakma

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