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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 709 göçmen yakalandı!

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İstanbul'da 15 ve 25 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 709 göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 ve 25 Temmuz tarihleri arasında, Kurban Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında ilçe emniyet müdürlükleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla denetim yaptı.

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Denetimlerde, ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapan 214'ü Afganistan uyruklu 709 göçmen yakalandı. 709 kişi işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Denetimler kameralarca görüntülendi.

İstanbulda 709 göçmen yakalandı

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