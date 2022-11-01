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İstanbul'da 7 yeni deniz hattı açıldı! İşte fiyat listesi...

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#İstanbul#Şehir Hatları#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbulda 7 yeni deniz hattı açıldı İşte fiyat listesi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 12:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar uyarınca İstanbul'da yeni 7 deniz hattı açıldı. Bostancı'dan Avcılar'a gelen deniz otobüsünde sadece 2 yolcu olduğu görüldü. 7 yeni deniz hatta seferlerinin ücretleri de belli oldu.

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Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel 7 yeni deniz hattı bugünden itibaren seferlere başladı. Buna göre Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında 28,74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31,85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21,90 lira, Çengelköy-Kabataş hattında 9,47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11,50 liraya yolculuk yapabilecek.

Sefer süresi 50 dakika olarak planlanan Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında da günlük 24 sefer yapılması hedefleniyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verileceği açıklandı. Bugün başlayan yaklaşık 50 dakika süren Avcılar ve Bostancı hattında yolcu sayısı azdı.

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İstanbulda 7 yeni deniz hattı açıldı İşte fiyat listesi...

350 kişi kapasiteli deniz otobüsü bugün saat 11.00 sıralarında Avcılar iskelesine yanaşırken içinde iki yolcu bulunduğu görüldü. Üniversitesi öğrencisi Nisa Nurdur, daha önce Marmaray kullandığını, şimdi 50 dakika süren rahat yolculukla Avcılar'a geldiğini belirtirken, "Sanırım yeterince kimsenin haberi yok. Bu seferlerin devamını istiyorum" dedi.

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#İstanbul#Şehir Hatları#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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