İstanbul'da 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı... Havai fişek iddiası

Haberin Devamı

Yangın, saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak'ta 7 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatı katındaki alevleri görenler itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

'HAVAİ FİŞEK ÇATIYA İSABET EDİYOR'

Çevre sakini İsmail Akkuş, "Burada daha önce havai fişek atılıp düğün kutlaması yapılıyordu. O sırada atılan havai fişek çatıya isabet ediyor. Çatı izolasyon malzemesi anında alev alıyor. Yanar yanmaz hemen geldik. Binayı boşalttık, doğal gaz ve elektrikleri kestik. İtfaiyemiz sağ olsun anında yetişti ve müdahale etti. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok" dedi.