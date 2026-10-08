İstanbul’da 7 katlı bina çöktü: Enkazdan kurtarılanlar o dehşet anlarını anlattı! ‘Binadan sesler geldi’

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Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldığı aktarılırken 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre binanın 1987 yılında yapıldığı zemin + 6 kat olarak inşa edildiği belirtildi. Zemin katının işyeri, üst katlardaki 12 dairenin ise ikamet olarak kullanıldığı binada toplam 33 kişinin yaşadığı belirtilirken çökmeden etkilenmeyen dairelerde yaşayan vatandaşlar olayın ardından tahliye edildi.

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'DEPREM OLUYOR ZANNETTİM'

Çöken binadan itfaiyenin kurtardığı Fatma Turhan, "Deprem oluyor zannettim. Her şey yerden yere vurdu, bomba patladı gibi. Ben yatak odasındaydım gardırop üzerime devrildi. Neyse ki biraz zorlandım ama çıkabildim. Beşinci kattaydım. Kapılara gittik ama kitlenmiş açılmıyor En sonunda bizi itfaiyeler dışarı aldılar. Kentsel dönüşüm konuşuldu ama apartmanda kabul etmediler. Dükkan sahibi galiba kabul etmemiş. Dükkan yeni açıldı. Dükkan açılırken çok ses olmuş ev sallanmış dediler. Gelinle torunum göçük altında Komşularımın çocukları da var. İnşallah onlar da sağ salim kurtulurlar" dedi.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSU

Seriya Balan, "Ben burada değildim evimiz burada ama ben hastaneden geldim. Eşim evdeydi, komşularımız var. Kentsel dönüşüm konuşuldu ama binada oturanlar istemedi" diye konuştu.

'UFAK TEFEK SES DUYDUĞUNU SÖYLEYEN KOMŞULARIMIZ VAR'

Binadan kurtarılan Tolga Gürpınar, "Üçüncü katta ya da dördüncü kattaki arkadaşlar sanırım kendileri çıktılar. Zaten binamız eski bir bina. Biz bütün komşularca niyetlenmiştik kentsel dönüşüm ve yarısı bizden kampanyasına. Ama iş orada kaldı, kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Karot alındı mı bilmiyorum. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık ne diyelim keşke bağlasaymışız.

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Ben evde tektim, eşim ve kızım çok şükür evde değildi. Binamız çatlaktı. Ufak tefek 'çatır çatır' ses duyduğunu söyleyen bazı komşularımız var ama benim şahsen dikkatimi çekmedi. Çekseydi zaten girmezdim eve. Kolon kesmeyle ilgili de bir bilgim yok hassas bir konu. Yorum yapmam doğru olmaz. Üstüme beton parçası düştü sağlık ekipleri ufak bir pansuman yaptılar. Ufak bir kanamam vardı. Sonuçta evimiz kötü durumda benim ufacık yaram çok önemli değil.

Bizim bir WhatsApp grubumuz var binada pek çok arkadaşımızın tahliye haberini aldık çok şükür ama ulaşılmayan birkaç kişi kaldı galiba ama emin değilim. Burası bizim evimiz, yuvamız. Hepimiz için acı bir durum. Sabah sayın Valimiz geldi onla da ayaküstü konuştuk. Sağ olsun o da müdahale etmeye çalıştı o da olay yerine geldi bilgi almaya çalıştı. İtfaiye 10 dakika içerisinde intikal etti. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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‘KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YAKIN ZAMANDA KONUŞMUŞLAR’

Arkadaşının binadakilerle kentsel dönüşüm konusunda görüştüğünü belirten Meryem Gençağ, “Arkadaşın çocukları enkaz altında, onu bekliyoruz. Anne de Trabzon’dan yola çıktı, geliyor. Burada oturuyor ve işi olduğu için Trabzon’a gitmişti. Haber alınca geliyor. Kentsel dönüşüm için yakın zamanda konuşmuşlar. Daire sahipleriyle anlaşamamışlar. İki tane çocuğu vardı, ikisi de enkaz altında. Birisi üniversite öğrencisi kız. Oğlu da 25-26 yaşında. Anne baba Trabzon’da işleri varmış, oraya gitmişler. Yoldalar, geliyorlar. Kızıyla da oğlu arkadaşımızın enkaz altında. Çok üzgünüz. Anlatılamaz, sözün bittiği yerdeyiz. Duygularımızı ifade edemiyoruz, çok üzgünüz” dedi.

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Diğer arkadaşı Fatma Bel ise, “Çok üzgünüz. Dua ediyoruz, inşallah sağ salim herkes kurtulur. Benim de arkadaşım oluyordu. Dua ediyoruz. Onları bekliyoruz. İnşallah gelirler” diye konuştu.

‘ARACIN BİNA ALTINDA KALDIĞINI BİLİYORUZ’

Cemalettin Öztürk, “Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama aracın bina altında kaldığını biliyoruz, bize öyle bilgi verdiler. Olay yerine girmemiz lazım ki aracın ne durumda olduğunu öyle görelim. Öncelikle bina altında kalanlara geçmiş olsun. İnşallah kimse de ölü, yaralı olmaz. Tek temennimiz bu” dedi.

‘İKİ SENEDİR TANIYORUZ, KIZIMLA AYNI KREŞTE’

Kızının kreş arkadaşının enkaz altında olduğunu belirten bir kişi ise, “İki senedir tanıyoruz, kızımla aynı kreşte. Ben internetten gördüm, soy isimlerinden isim benzerliğidir diye düşündüm. Bu tarafta oturduğunu da biliyordum. Şimdi geldim. Videosunu izledim, arkadaşımızı çıkarmışlar. Ama Gülcemizi bilmiyoruz. Gülcemiz çıkmamış henüz galiba. Biz de onu bekliyoruz. Hastaneye gideceğiz şimdi. Allah yardımcımız olsun” dedi.

BİNANIN ESKİ VE YENİ HALİ

Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1987 yılında yapıldığı belirtilen binayla ilgili de ilk bilgiler ortaya çıktı.

Binanın Ocak 2026'da kaydedilen Google Street View görüntülerinde bazı alanlarda çatlaklar olması dikkat çekti. Öte yandan alt katlardaki değişim de oldukça dikkat çekti.