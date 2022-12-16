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İstanbul’da 7 ayrı okulda hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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#Hırsızlık#Okul#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 11:11

Büyükçekmece ve Silivri’de 7 ayrı okuldan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Büyükçekmece ve Silivri'de bir şüpheli 31 Ekim ve 6 Kasım tarihleri arasında 7 ayrı okuldan hırsızlık yaptı. Şüpheli, toplam değerinin 27 bin lira olduğu belirtilen, 2 cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar çaldı. U.S. isimli şüpheli,  Büyükçekmece'de bir okulun etrafında  dün gözaltına alındı.

İstanbul’da 7 ayrı okulda hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

U.S’nin Kamiloba Mahallesi’nde bulunan ev adresinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüphelinin Güzelce’de bulunan bir işyerinden de 4 bin 800 lira çaldığı tespit edildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Hırsızlık#Okul#İstanbul

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