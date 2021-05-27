İstanbul’da 66 bin servis toplu taşımaya

31 Ağustos’a kadar geçerli olmak kaydıyla 66 bin servis aracı, toplu taşıma olarak hizmet verecek. Ayrıca 250 yeni İETT hattı açılacak. Servis araçları ve yeni hatlarla ilgili teklif İBB Meclisi’ne AK Parti Grubu tarafından getirildi. CHP Grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, teklifin gündemine getiriliş şeklini ‘şov’ olarak nitelendirip önümüzdeki ay ele alınmasını istedi. AK Partililer ise konunun İstanbulluların sağlığıyla ilgili olduğunu ve kaybedecek zaman bulunmadığını söyledi. İBB Meclisi’nde oylanan önerge, AK Partili üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.

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