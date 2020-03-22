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İHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymadı! 'Dışarıya çıkmayın dediler ama...'

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İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymadı! 'Dışarıya çıkmayın dediler ama...'
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Corona Virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından İstanbul Kasımpaşa’da yaşlılar yasağa uymadı. Cami avluları ve ara sokakların dolup taştığı semtte 84 yaşındaki yaşlı bir adam ise akülü aracıyla tur attı.

Dünyayı saran Corona Virüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların 24.00’ten itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Ancak Kasımpaşa’da 65 yaş üstü yaşlılar bu yasağa uymadı.

Semtteki yaşlılar sabahın erken saatlerinde kendilerine sokağa attı. Cami avluları ve ara sokaklar yaşlılar nedeniyle dolup taşarken, 84 yaşındaki yaşlı bir adam ise akülü aracıyla sokaklarda tur attı.

“Dışarıya çıkmayın dediler ama çıktım, hava alacağım”

84 yaşındaki Harun Yılmaz, “Hiçbir şey söylemeyeceğim, devlet ne yaparsa haklıdır. 84 yaşındayım, karşı sokakta oturuyorum. Bir şeyler aldım da, korkmaktan cana bir şey olmaz ama tabi ki endişeliyiz. Dua ediyorum başka bir şey yok. Dışarıya çıkmayın dediler ama çıktım, hava alacağım. Ekmek, tavuk ve içecek aldım” dedi.

İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymadı Dışarıya çıkmayın dediler ama...

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