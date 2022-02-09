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İstanbul'da 6 kişilik gasp çetesi yakalandı

#İstanbul#Gasp#Çete

Bakırköy, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt ve Şişli'de yaşları 17 ile 20 arasında değişen gasp çetesi üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik özel bir ekip kuran Çocuk Şube ekipleri, 80 saat boyunca çetenin karıştığı olayları tespit etmek için kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin çeşitli tarihlerde karıştığı gasp olayları ise güvenlik kameralarca görüntülendi.

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Bakırköy, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt ve Şişli'de, farklı tarihlerde gasp olayların gerçekleştirdiği tespit edile yaşları 17 ila 20 arasında değişen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli önce gasp olayını gerçekleştirmek istedikleri yere gelerek burada görüştükleri ardından gözüne kestirdikleri kişileri gasp ettiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin Azat, Ester, Şahin, Mami şeklinde kod adlarının olduğu ve gasp edecekleri yerlede güvenlik görevleri varsa onları oyalamak için çeşitli taktiklerle kafa karıştırmaya çalıştıkları tespit edildi. Çete üyeleri özellikle yakalanmamak için kameranın olmadığı bölgeleri seçtiği ve olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerin çalışma başlattı.

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İstanbulda 6 kişilik gasp çetesi yakalandı

Yapılan çalışmalarda 80 saat boyunca şüphelilere yönelik kamera kaydını inceledi. İnceleme sonucunda Rızan Ş.'yi ve kiralık evde kaldığı belirlenen Mami kod isimli Şahin K, Ester kod isimli Eyüp E, şahin kod isimli Doğan S, Erken E. ve Yaprak T. bulundukları adreste gözaltına alındı. Yakalanan Şüphelilerin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan detaylı sorgulamasında şüphelilerin toplamda 50 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Gasp#Çete

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