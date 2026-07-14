×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bahçelievler#İnşaat
İstanbulda 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 14:05

Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında bitişikteki 6 katlı apartmanın istinat duvarında hasar oluştu, kolonlardan ses geldi. Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 15 daireli bina tedbir amacıyla tahliye edilip geçici olarak mühürlendi.

Haberin Devamı

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Polat Sokak’ta devam eden inşaat çalışması sırasında bitişikte bulunan 6 katlı apartmanın istinat duvarında hasar oluştu ve kolonlarından sesler geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amacıyla tahliye edilerek geçici olarak mühürlendi.

İstanbulda 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi

“RİSK NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ”

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İnşaatın müteahhidi Vefa Kuşener, kazı çalışmalarının belediyenin onayladığı statik proje ile zemin etüt raporuna uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Bize verilen kazı kotu eksi 4.90’dı. Çalışmalar tamamen bu kotta ve projeye uygun şekilde gerçekleştirildi. Kazı sırasında gerekli şevlendirme çalışmaları yapıldı. Kazı tamamlanıp iş makinesi sahadan çıkarıldıktan sonra iki parsel arasındaki boşlukta bir çökme meydana geldi. Olası bir risk nedeniyle belediyenin teknik ekipleri olay yerine gelerek tedbir amacıyla binayı tahliye etti” dedi.

Haberin Devamı

İstanbulda 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi

“TEDBİRLER ALINDI”

Yan taraftaki binanın ruhsatına uygun inşa edilmediğini iddia eden Kuşener, "Yan binanın eski ruhsatlı projesinde 3 bodrum kat bulunuyor. Ancak bina 1 bodrum kat seviyesinde bırakılmış, üst kısımlarına ise iki kaçak kat ilave edilmiş. Bu nedenle temel kotu olması gerekenden yukarıda kalmış. Biz belediyenin onayladığı proje gereği eksi 4.90 kotuna indiğimizde komşu binanın temel kotunun altına inmiş olduk. Oluşan risk nedeniyle belediye ekipleri gerekli tedbirleri aldı" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınAblasının cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde yaşadı Kokular üzerine girilen dairede feci manzaraAblasının cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde yaşadı! Kokular üzerine girilen dairede feci manzara Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bahçelievler#İnşaat

BAKMADAN GEÇME!