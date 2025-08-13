İstanbul'da 6 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 13 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da 6 ayrı iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 13 şüpheliyi yakaladık!
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;
18 Mayıs-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında; İstanbul'un Beşiktaş, Bakırköy, Ataşehir ve Bahçelievler ilçelerinde faaliyet gösteren 6 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum.
Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz"