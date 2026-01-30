×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 6 gündür kayıp olarak aranan Deniz İbişler'in son görüntüleri ortaya çıktı! Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüyüp denize atlamış

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Deniz İbişler#Kayıp
İstanbulda 6 gündür kayıp olarak aranan Deniz İbişlerin son görüntüleri ortaya çıktı Mecidiyeköyden Beşiktaşa yürüyüp denize atlamış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 12:05

İstanbul'da günlerdir kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüyen gencin Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı tespit edilirken, Sahil Güvenlik ve Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı balık adamlar arama çalışması başlattı.

Haberin Devamı

24 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İbişler'in 25 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntüler ortaya çıktı. İbişler'in Beşiktaş'a gelmeden önce Mecidiyeköy'de yürüdüğü anlara ait görüntüler de kameraya yansıdı.

İstanbulda 6 gündür kayıp olarak aranan Deniz İbişlerin son görüntüleri ortaya çıktı Mecidiyeköyden Beşiktaşa yürüyüp denize atlamış

Deniz İbişler'in kaybolmadan önce yürüdüğü rota tespit edildi. Polis, saatlerce güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, İbişler'in son olarak Beşiktaş'a geldiğini belirledi. Görüntülerde Mecidiyeköy durağında inen İbişler'in daha sonra Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü görüldü.

İstanbulda 6 gündür kayıp olarak aranan Deniz İbişlerin son görüntüleri ortaya çıktı Mecidiyeköyden Beşiktaşa yürüyüp denize atlamış

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ'TA DENİZE ATLAMIŞ

Deniz İbişler'in 25 Ocak gecesi Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu sabah Beşiktaş Sahili'nde Sahil Güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı.

İstanbulda 6 gündür kayıp olarak aranan Deniz İbişlerin son görüntüleri ortaya çıktı Mecidiyeköyden Beşiktaşa yürüyüp denize atlamış

Gözden KaçmasınGaziantepte 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 can kaybı, 10 yaralıGaziantep'te 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 can kaybı, 10 yaralıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınOrta Doğuda savaş çanları çalıyor ABD İran’a saldırır mı Bölgeyi ne bekliyor Uzmanlar Hürriyete değerlendirdiOrta Doğu'da savaş çanları çalıyor! ABD İran’a saldırır mı? Bölgeyi ne bekliyor? Uzmanlar Hürriyet'e değerlendirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Deniz İbişler#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!