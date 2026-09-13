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İstanbul'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenler#Kaza
İstanbulda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 17:22

Esenler'de TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

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Esenler TEM Metris Bağlantı Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. 

İstanbulda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

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İstanbulda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

İstanbulda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza


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#İstanbul#Esenler#Kaza

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