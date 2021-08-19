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DHA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 08:13 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var...

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İstanbul'da 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var...

İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu, 1 i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu, 1 i ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbulda 6 araç birbirine girdi Yaralılar var...

Ayrıntılar geliyor...

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