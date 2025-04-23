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İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu

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#İstanbul#Deprem#Trafik Yoğunluğu
İstanbulda 6.2lik depremin ardından trafik yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 15:04

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremlerin ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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En büyüğü Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğünde olan depremlerin ardından kentte trafik yoğunluğu oluştu.

Depremler sonrasında evlerinden çıkan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih etti.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

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Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 76 ölçüldü.

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#İstanbul#Deprem#Trafik Yoğunluğu

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