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İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından 4 okul tahliye edildi

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#İstanbul#Deprem#Milli Eğitim Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 16:39

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 4 okul tedbiren tahliye edildi.

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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Katip Çelebi İlkokulu, Üsküdar Halil Rüştü Anaokulu ve Silivri Gazi İmam Hatip İmam Hatip Ortaokulu tedbiren tahliye edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3'ü tarihi 4 okulun boşaltıldığını söyledi. Tekin, "Bu okullarımızdaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi farklı okullara taşıdık ve 28 Nisan Pazartesi itibarıyla sorunsuz bir biçimde eğitim öğretime başladılar" dedi. (DHA)

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#İstanbul#Deprem#Milli Eğitim Bakanlığı

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