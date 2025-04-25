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İstanbul'da 6.2'lik depremde panik anları: Atlama!

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#Deprem#Deprem Anı#Gaziosmanpaşa
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 11:54

Depreme Gaziosmanpaşa'daki bir kuyumcuda yakalanan vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı attı. Büyük bir gürültünün duyulduğu deprem anında cama çıkarak aşağı atlamaya çalışan güzellik merkezi sahibi kadın ise, vatandaşların "atlama" çığlıkları üzerine vazgeçti. O anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme vatandaşlar bulundukları noktalarda yaşandı. Gaziosmanpaşa Küçükköy'de deprem anı bir kuyumcuda kayda geçti. İçeride bulunan vatandaşlar küçük çaplı sarsıntıya önce bir anlam veremedi. Sarsıntının artması ve orada bulunanlardan birinin "deprem oluyor sakin olun" telkinleriyle dükkan tahliye edildi. Aralarında bebekli bir kadının da bulunduğu vatandaşlar can havliyle dışarı çıktı. Sarsıntının şiddetiyle yan binanın alçısının da düştüğü de görüldü.

PANİKLE AŞAĞI ATLAMAYA ÇALIŞTI, ONU BÖYLE DURDURDULAR

Bu sırada apartmanın 1. katındaki güzellik salonunun sahibi kadın, cama çıkarak aşağı atlamaya çalıştı. Bir yandan yakınlarından haber almak için cep telefonuna sarılan vatandaşlar diğer yandan büyük panik yaşayan şahsı durdurmak için "atlama" şeklinde bağırdı. Kuyumcuda çalışanlar yukarı çıkarak kadını camdan indirdi. İnsan selinin yaşandığı caddedeki panik anları güvenlik kamerasıyla kayda geçti.

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 "CAMDAN AŞAĞI ATLAMAYA ÇALIŞTI"

Panik anlarını anlatan kuyumcu çalışanı Okan Erdoğan, "Biz rutin bir şekilde çalışıyorduk. Her zamanki gibi müşteri yoğunluğumuz vardı. Bilezik kollarının birden titremesiyle biz de depremin olduğunu anlayamadık. Yerden sert bir tepki gelince deprem olduğunu anladık. O koşuşturmada hemen dışarı çıktık. Çünkü acayip bir ses geldi. Yan binanın duvarındaki alçı dökülünce biz binanın yıkıldığını düşündük. O esnada müşterilerle beraber dışarı çıktığımızda yan tarafımızda esnaf olan güzellik salonu sahibini camda gördüm.

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Camdan aşağı atlamaya çalıştı. Onu sakinleştirmeye çalıştık. Kendisi deprem sebebiyle tedirgindi. Daha sonra bütün arkadaşlar olsun güzellik salonu sahibini ikna etmeye çalıştık. Daha sonra içeri girip hanımefendiyi indirdik. Ben burada çalışırken tam şurada yerden tokmak vurulmuş gibi bir his aldım. Birkaç adet bileziğimizde kollardan yere düştü" dedi.

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#Deprem#Deprem Anı#Gaziosmanpaşa

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