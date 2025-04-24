×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 6.2'lik deprem kamerada! Hemşireler bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Deprem#Silivri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 11:11

İstanbul’da Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hemşirelerin kuvözleri tutarak bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadığı görüntülendi.

Haberin Devamı

Silivri açıklarında saat 12.49'da mneydana 6,2 büyüklüğündeki deprem anı İstanbulluları korkuttu. Depreme ikimi iş yerinde kimi ise evinde yakalanırken, deprem sırasında yaşananlar güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sağlık Bakanlığı da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında kuvözdeki bebekleri tutan hemşirelerin görüntülerini paylaşırken, 'Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız.' ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasınİstanbulda 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem AFADtan kritik uyarıİstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! AFAD'tan kritik uyarıHaberi görüntüle

BAYRAMPAŞA'DA ÇAYINI ALIP DEPREMDEN KAÇTI

İstanbul’da 12.49 sularında 6,2 büyüklüğünde medyana gelen depreme bir kadın Bayrampaşa’daki iş yerinde yakalandı. Fırın işletmeciliği yapan kadın depremden kaçarken masada bulunan çayını almayı ihmal etmedi.

İstanbulda 6.2lik deprem kamerada Hemşireler bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güngören'de ise deprem sırasında berberde bulunanlar koşarak iş yerinden çıktı. Ümraniye'de Sanayi Sitesi'ndeki deprem anı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bir iş yerinde depreme yakalanan çalışanlar deprem sırasında koşarak iş yerinden kaçtı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDeprem hocalarının hangisine inanalımDeprem hocalarının hangisine inanalımHaberi görüntüle

DEPREME KUAFÖRDE YAKALANDILAR

Üsküdar’da bir kuaförde boya yaptıran kadınlar, işlemi yarıda bırakıp koşarak dışarıya çıktı.

İstanbulda 6.2lik deprem kamerada Hemşireler bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı


Beylikdüzü’nde bir iş yerinde uyuyan bir kişi ise, yerinden zıplayarek bulunduğu yerden kalkarak dışarı çıktı.
İstanbulda 6.2lik deprem kamerada Hemşireler bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı
Deprem sırasında kafede bulunan bir kadın ise dpremi hissetitiği anda " Yerden vurdu " diyerek bağırdı.

Gözden KaçmasınBitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi 5 SORU 5 YANITBitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? 5 SORU 5 YANITHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Deprem#Silivri

BAKMADAN GEÇME!