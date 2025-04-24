İstanbul'da 6.2'lik deprem kamerada! Hemşireler bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı

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Silivri açıklarında saat 12.49'da mneydana 6,2 büyüklüğündeki deprem anı İstanbulluları korkuttu. Depreme ikimi iş yerinde kimi ise evinde yakalanırken, deprem sırasında yaşananlar güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sağlık Bakanlığı da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında kuvözdeki bebekleri tutan hemşirelerin görüntülerini paylaşırken, 'Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız.' ifadelerini kullandı.
BAYRAMPAŞA'DA ÇAYINI ALIP DEPREMDEN KAÇTI
İstanbul’da 12.49 sularında 6,2 büyüklüğünde medyana gelen depreme bir kadın Bayrampaşa’daki iş yerinde yakalandı. Fırın işletmeciliği yapan kadın depremden kaçarken masada bulunan çayını almayı ihmal etmedi.
DEPREME KUAFÖRDE YAKALANDILAR
Üsküdar’da bir kuaförde boya yaptıran kadınlar, işlemi yarıda bırakıp koşarak dışarıya çıktı.