İstanbul’da 573. yıl coşkusu

İstanbul’un fethinin 573. yıldönümü, İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda, kent genelinde çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Büyük zafer için İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla binlerce vatandaş, Beyazıt Meydanı’nda toplandı. Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya Meydanı’na kadar gerçekleştirilen ‘Fetih Yürüyüşü’ne İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Fetih coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla mehter marşı eşliğinde Ayasofya Meydanı’na yürüdü. Turistler de kutlamalara katılarak bol bol fotoğraf çekti.





ZİHNİN FETHİ DİJİTAL DENEYİM ALANI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da şehrin farklı noktalarında ‘Zihnin Fethi’ dijital deneyim alanları kurdu. İstanbul’un fethini yalnızca askerî bir zafer olarak değil; aynı zamanda entelektüel, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alan proje kapsamında hazırlanan video mapping gösterileri izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sultanahmet’teki özel çadırda ise fethin düşünsel arka planı, Fatih’in Doğu ve Batı klasiklerine duyduğu ilgiden balistik hesaplamalardaki matematiksel yaklaşımına kadar geniş bir perspektifle ele alınıyor.





