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İstanbul'da 533 suç kaydı bulunan firari 9 yıl sonra yakalandı

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 13:17

İstanbul’da operasyon düzenleyen polis daha önceden 533 suç kaydı bulunan emekli muhasebeci Abdurrahim L.(70)'yi gözaltına aldı. 174 farklı suçtan da aranması olduğu öğrenilen şüphelinin hakkında toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 9 yıldır firari olarak arandığı ortaya çıktı. Şüpheli cezaevine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2016 yılından bu yana aranan Abdurrahim L.’nin Esenyurt'ta saklandığını belirlendi. Polis yaptığı çalışma sonucu şüphelinin gidebileceği yerlerde bekledi. Önceki gün polis ekipleri tarafından bulunduğu yer tespit edilen Abdurrahim L. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Makedonya doğumlu Abdurrahim L.’nin polis arşivlerinde daha önceden 533 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Emekli Muhasebeci olan Abdurrahim L.’nin Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Vergi Usul kanuna Muhalefet suçlarından 174 farklı dosyadan da aranması olduğu ortaya çıktı. Abdurrahim L., hakkında yargılandığı davalardan toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine götürüldü.

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Gözaltı

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