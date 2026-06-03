İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza kamerada! Sürücü tutuklandı

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Kaza, 29 Mayıs Cuma günü saat 18.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne, bayram ziyareti dönüşünde iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil durarak anne ve çocuklarına yol verdi. Yolun karşısına geçmeye başlayan aile, yolun ortasına geldiğinde Mustafa Efe T. yönetimindeki 34 KJS 234 plakalı motosikletin çarpmasıyla yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Hamidiye Zümre Karkar ağır yaralanırken, anneyle diğer çocuğun kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hamidiye Zümre Karkar, sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Efe T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otizmli olduğu öğrenilen Hamidiye Zümre Karkar’ın ölümü ailesini yasa boğdu. Ailenin bebeklerini de yıllar önce yaklaşık 15 günlükken kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin anne ve çocuklarına yol vermek için durduğu, ailenin yolun karşısına geçmeye başladığı sırada motosikletin çarptığı anlar görülüyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

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'YARALANMIŞTI ANNESİNDE KUCAĞINDAYDI'

Olayla ilgili konuşan esnaf Adem Albayrak, "Bayramın ikinci günü şu yoldan çocuklu bayan zaten geçerken, buradaki bir araç durdu. Tam yolu ortaladı, diğer taraftan tabi ki o da dikkatsizlik mi diyelim, artık şansa mı diyelim, kısmet mi diyelim. Gelir gelmez hem yayaya hem çocuğa hem annesine vurmuş oldu. Tabi burada esnaf olarak koştuk. Tabi sonuçta kız yaralanmıştı bebek. Annesinin kucağında sonra hemen bu arada bir tane araç geldi, ambulansı beklemedi çünkü durum biraz vahimdi. Direkt bir sivil normal bir vatandaşın arabasıyla hastaneye gönderdik" dedi.

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'BAYRAMI ACI GEÇİRMİŞ OLDU'

Albayrak, "Tabi ki değerli bir arkadaşımızın çocuğu aynı zamanda, çok sevdiğimiz bir çocuktu. Buna da tabii ki çok üzüldü ama sonuçta bir ecel veya bir kader diyelim. Dün de bayramın 3'üncü gününde duyduk ki vefat etmiş çocuk. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. Tabi üzücü bir olay. Mahallemizin çocuğu, mahallemizin gençleri. Bunların hepsi mahallede yetişen çocuklar. Tabi isteyerek olmasa da sonuçta bir acı olay. Allah rahmet eylesin. Anası babasına başsağlığı diliyoruz. Allah böyle kazalar göstermesin. Bayramın 2'nci günü ya gezmeden parktan ya dondurmacıdan dönüyorlardı. Sonuçta bizim yan komşumuz aynı zamanda. Aile temiz bir aileydi. Onu iyi biliyorum. Babası çok değerli bir insandır; annesi yine öyle. Tabi yazgı kader diyelim. Nasıl diyelim, acı bir olay. Bayramı acı geçirmiş oldu. Çocuğa çok üzüldük; 5 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu için. Özellikle ben çocuğu bizzat görmeme rağmen üzüldük. Allah rahmet eylesin. Tabi ki bunlara dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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'DİKKAT HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇER'

Albayrak, "Aslında bütün motorcu arkadaşlara özellikle belirteyim. Bir araç duruyorsa sen de dur kardeşim. Acelen ne nereye gidiyorsun. Kuryeler bak mesela. Kardeşim bekle iyi motorcu olabilirsin; ama iyi dikkatsizsin. İyi motorcusun ama dikkatin sıfır. Motorunun tekerini kaldırırsın ama arkadaki hep tek teker yürüyemezsin. İnsan iki ayağında zor yürüyor yüksek motorla. Tabi buradaki tek diyeceğim şey motorcu arkadaşlara lütfen biraz daha hassasiyet gösterip dikkatli olalım. Bu vakalar çok yaşanıyor; gerek araç olarak gerek motor olarak. Özellikle de bu bölgede Sanayi Mahallesi şu anda çok kalabalık bir yer. Herkesin birbirini tanıdığı bir yer. Esnaf olarak biz de rahatsız oluyoruz. Dikkatli sürün; dikkat her şeyin önüne geçer" diye konuştu.