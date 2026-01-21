×
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 5 katlı binadaki yangında can pazarı: 8'i çocuk 12 kişi kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yangın#Sultanbeyli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 15:13

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede tüm binaya sarması üzerine binada oturanlar can havliyle çatıya çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan 8'i çocuk 12 kişiyi merdiven aracıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi İlker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerindeki 5 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede daireyi daha sonra tüm binayı kapladı.

CAN HAVLİYLE ÇATIYA ÇIKTILAR

Aşağıya inemeyen bina sakinleri can havliyle çatıya çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi dumandan etkilenmemek için çatıda güvenli bir yere geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Merdiven aracıyla çatıya ulaşan itfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan 8'i çocuk 12 kişiyi aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansta tedavi edildi.

Baygın olan bir vatandaşın ise hastaneye kaldırıldığı durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatıda mahsur kalan vatandaşları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin ağlayarak 'Çocuklar kaldı. İtfaiye çağırın. İnşallah kurtulurlar' dediği duyuldu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için inceleme başlattı.

