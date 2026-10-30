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İstanbul'da 5 katlı binada can pazarı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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#İstanbul#Yangın#Zeytinburnu
İstanbulda 5 katlı binada can pazarı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 15:31

İstanbul Zeytinburnu’nda 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi G/54. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın zemin katında elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman, binanın tamamını kapladı.

İstanbulda 5 katlı binada can pazarı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Yangının çıktığı dairede oturan Emine T., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulansa alındı. Binanın en üst katında bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

İstanbulda 5 katlı binada can pazarı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İstanbulda 5 katlı binada can pazarı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

‘ISITICI DEVRİLMİŞ’

Yangın çıkan binanın sakinlerinin komşusu olduğunu söyleyen Aysel Baygın, “Çocuklar soba koymuşlar ısınmak için. Isıtıcı devrilmiş yanmış. Evde iki çocuk ve anneleri varmış. Komşum oluyorlar. Allah beterinden saklasın” dedi. 

İstanbulda 5 katlı binada can pazarı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

 

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#İstanbul#Yangın#Zeytinburnu

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