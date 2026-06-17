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İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacak: Bu mahallelerde oturanlar dikkat

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#İstanbul#İSKİ#Su Kesintisi
İstanbulda 5 ilçede su kesintisi yaşanacak: Bu mahallelerde oturanlar dikkat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 14:30

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle bugün saat 21.00'den itibaren 5 ilçedeki bazı mahallelere 10 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.

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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, bugün saat 21.00 ile yarın saat 07.00 arasında Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Su kesintisi yapılacak yerler şu şekilde:

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"Fatih'te Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri.

Eyüpsultan'da Defterdar ve Nişancı mahalleleriyle İETT Edirnekapı otobüs garajı ve çevresi.

Bayrampaşa'da Merkez, Orta, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri.

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Esenler'de Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.

Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı."

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#İstanbul#İSKİ#Su Kesintisi

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