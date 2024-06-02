İstanbul’da 431 kilo uyuşturucu yakalandı

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Operasyonu yaptığı paylaşımla duyuran Bakan Yerlikaya, “Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu madde ticareti” suçunun önlenmesi amacıyla 30 Mayıs’ta Esenyurt ve Beyoğlu’nda operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 251 kilo 760 gram skunk, 2 kilo 680 gram toz esrar, 176 kilo 100 gram sıvı metanfetamin, 1 kilo 200 gram kristal metanfetamin, 4 hassas terazi, press makinesi ve uyuşturucu imalatında kullanılan araçlar ele geçirildi.

‘ZEHİR TACİRLERİNİ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.”