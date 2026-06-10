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İstanbul'da 40 milyonluk lüks arabanın altın amblemini çaldı! İfadesi şaşırttı: 'Şüpheliyle aynı kıyafeti giymişiz'

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#İstanbul#Hırsızlık#Lüks Araba
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 10:58

Maslak Atatürk Oto Sanayisi’nde modifiye edilmesi için oto sanayiye bırakılan ve yaklaşık 40 milyon lira değerindeki lüks otomobile ait 400 bin lira değerinde olduğu öne sürülen altın amblem ile park halindeki başka bir aracın aküsü çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi tespit ederek yakaladı.

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Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 05.00 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Y., modifiye edilmesi için oto sanayiye bıraktığı yaklaşık 40 milyon liralık lüks otomobiline ait 400 bin lira değerindeki altın amblemin çalındığını belirterek polise başvurdu. Aynı çevrede Selçuk C. de polise park halindeki aracının aküsünün çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

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SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İki şikayet üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki hırsızlık olayını da Fatih Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda Fatih Ç. gözaltına alındı.

İstanbulda 40 milyonluk lüks arabanın altın amblemini çaldı İfadesi şaşırttı: Şüpheliyle aynı kıyafeti giymişiz

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

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Diğer yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin gece saatlerinde bölgeye geldiği, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra lüks otomobilin yanına geldiği anlar görülüyor. Şüphelinin otomobilin ön kısmındaki yaklaşık 400 bin lira değerindeki altın amblemi sökerek aldığı, ardından bölgeden uzaklaştığı kameraya yansıyor.

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Şüphelinin bu kez park halindeki başka bir aracın yanına geldiği, aracın aküsünü sökerek olay yerinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

İstanbulda 40 milyonluk lüks arabanın altın amblemini çaldı İfadesi şaşırttı: Şüpheliyle aynı kıyafeti giymişiz

'ŞÜPHELİYLE AYNI KIYAFETLERİ GİYMİŞİZ'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette ifadesi alınan Fatih Ç., suçlamaları kabul etmedi.

Şüphelinin ifadesinde, "Bu olayı ben işlemedim. Ben o sırada sanayide yemekhane gibi bir yerde uyuyordum. Olayı işleyen kişiyle aynı kıyafetleri giymişim" dediği öğrenildi.

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#İstanbul#Hırsızlık#Lüks Araba

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