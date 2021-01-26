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Gündem
Zeki GÜNAL/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak oyuncak operasyonu

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İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak oyuncak operasyonu
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İstanbul'da kaçak yollarla ülkeye sokulan oyuncakların bulunduğu depoya baskın düzenlendi. Bağcılar'daki operasyonda değeri 40 milyon lira olduğu belirtilen oyuncaklar ele geçirildi. Operasyon kameralara da yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir depoda gümrük kaçağı olarak yurda sokulan eşyaların olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler dün buradaki depoya baskın düzenledi. Baskında 25 milyon adet karnaval balonu, 35 bin adet dijital ve manuel oyuncak, 2 bin 82 adet biblo, 650 adet çeşitli ebatlarda saç kesme makinesi, hırdavat malzemesi ele geçirildi. Baskında depoda bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ele geçirilen malzemeler emniyetin avlusunda da sergilendi.

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