MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da 4 operasyon! 78 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
GeriGündem İstanbul'da 4 operasyon! 78 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 4 operasyon! 78 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da 4 operasyon! 78 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 4 ayrı operasyon düzenlendi. 09 Mart ile 20 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 78 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 40 bin 355 lira nakit para, ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında Bağcılar, Şişli, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 4 ayrı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda, 7 kilo 700 gram kokain, 33 kilogram skunk, 5 kilogram eroin, 30 kilogram metamfetamin, 2 kilo 400 gram esrar olmak üzere toplamda 78 kilo 100 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 355 lira ve 100 dolar para ele geçirildi. Adreslerde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol hükümleriyle serbest kalırken, 7'şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbulda 4 operasyon 78 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi