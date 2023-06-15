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İstanbul’da 4 metrelik dev... 'Pusula denizanaları çok zehirlidir'

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#İstanbul#Marmara Denizi#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 11:35

Kuzey Denizi ve Akdeniz’de görülen Pusula denizanaları, Marmara Denizi’nde de görülmeye başlandı. 4 metre boyundaki dev denizanası Maltepe sahili açıklarında böyle görüntüledi.

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Kuzey Denizi ve Akdeniz’de görülen Pusula Denizanaları, Marmara Denizi’nde de görülmeye ve popülasyonları artmaya başladı. Özellikle Büyükçekmece Sahil kesimlerinde daha çok rastlanan bu denizanalarının zehirli oldukları biliniyor. Popülasyonlarının artmasıyla birlikte deniz canlılarını tehdit edebilen denizanaları İstanbul’da dalgıç İsa Şahintürk tarafından görüntüledi. Maltepe sahilinde dalış yapan dalgıç, boyu 4 metreye ulaşan denizanasının görüntüsünü kaydetti. Görüntülerde 2 metre uzunluğu kolaylıkla fark edilebilen canlının şeffaf uzantıları ile boyu 4 metreye ulaşıyor. Ayrıca denizanası görülmesi durumunda yakınından uzaklaşılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

“PUSULA DENİZANALARI ÇOK ZEHİRLİDİR”

Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, “Marmara Denizi’ne son zamanlarda zahirli denizanalarını çok fazla göremeye başladık. Normalde gördüğümüz zehirli denizanaları türlerinde artış gözlemleniyor. Bu denizanaları normalde 2 metre boyundaysa, 3-4 metre uzunluğunda şeffaf uzantıları oluyor. Bu nedenle sahillerde yüzen kişiler göremeden zehirlenebilir. Bütün denizanaları biraz toksin barındırıyor. Bazıları elinizi kaşındırır bazıları kaşıntıya sebep olur. Ancak pusula denizanasının etkisi daha çok fazladır, sizi hastanelik edebilir. Gördüğünüzde dokunmamanız uzak durmanız gerekiyor.

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İstanbul’da 4 metrelik dev... Pusula denizanaları çok zehirlidir

Eldivenle dokunsanız bile daha sonra eldivenin üzerinde kalan parçacıklar sizi zehirleyecektir. Şuanda tüm Marmara deniz’inde tüm bölgelerde gözüküyor. Hatta Büyükçekmece sahilinde kıyıya vuran denizanalarını adım başı görebiliyorsunuz. Pusula denizanaları çok zehirlidir, temas halinde çabucak temizlemelisiniz. Marmara’da iç deniz olduğu için kirlilik yüzünden nüfusları artabiliyor” dedi.

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#İstanbul#Marmara Denizi#Deniz

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