Haberin DevamÄ±

Ã‡ayÄ±r tÄ±rtÄ±lÄ± Ä°stanbul'da da ayÃ§iÃ§eÄŸi tarlalarÄ±na zarar verdi. Ä°stanbul TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Yavuz Karaca, Ã‡atalca'da yapÄ±lan ilaÃ§lama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±ldÄ±. Drone ile havadan Ã‡atalca'daki ayÃ§iÃ§eÄŸi tarlalarÄ±na ilaÃ§lama yapÄ±ldÄ±.Â

"30 YIL SONRA Ä°LK DEFA BÃ–YLE BÄ°R YOÄžUNLUK YAÅžANDI"

Karaca, "Burada 'Ã§ayÄ±r tÄ±rtÄ±lÄ±' dediÄŸimiz tÃ¼rle mÃ¼cadele ediyoruz. Nemli bir havadan sonra, Kurban BayramÄ±'ndan sonra, biz kelebek Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Kelebek uÃ§uÅŸlarÄ±ndan sonra Ã§iftÃ§ilerimizi uyarmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu seviyede, 30 yÄ±l Ã¶nce de olmuÅŸtu. 30 yÄ±l sonra ilk defa bÃ¶yle bir yoÄŸunluk oldu. YaÄŸmur yaÄŸÄ±nca, Ã§iftÃ§iler de biz de sevinmiÅŸtik verim artÄ±ÅŸÄ± olacak diye. Normalde nem ve yaÄŸÄ±ÅŸtan sonra ayÃ§iÃ§eÄŸinde yÃ¼zde 30 civarÄ±nda verim artÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Kelebeklerde de artÄ±ÅŸ oldu, yoÄŸun bir tÄ±rtÄ±l Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± meydana geldi" dedi.Â

Haberin DevamÄ±

"ÅžU ANDA BÄ°Z BU ZARARLIYI DURDURDUK"

Ahmet Yavuz Karaca, "4 ilÃ§emizde ÅŸu anda tÄ±rtÄ±l yoÄŸunluÄŸu var. BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Ã‡atalca, Silivri ve ArnavutkÃ¶y'de gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. AyÃ§iÃ§eÄŸinde gÃ¶rÃ¼yoruz sadece, diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerimizde bir zarar tespit edilmedi ÅŸu an. Biz Ã¶ncelikle yer araÃ§larÄ±yla ilaÃ§lama yaptÄ±k, merkeze doÄŸru drone ile ilaÃ§lama yapÄ±ldÄ±. Åžu anda biz zararlÄ±yÄ± durdurduk, stabil durumda. 4 ilÃ§emizde de drone ile ilaÃ§lama devam ediyor. Ekip arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sahadaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor" diye konuÅŸtu.Â

"25 BÄ°N DEKARLIK AYÃ‡Ä°Ã‡EK TARLASINDA BU TIRTILI GÃ–RDÃœK"

Karaca, "Bu olay bugÃ¼nkÃ¼ bir olay deÄŸil. Zaman zaman oluyordu ama bu yoÄŸunlukta 30 yÄ±l Ã¶nce olmuÅŸtu. Ä°klimsel mevsimsel, yaÄŸÄ±ÅŸla ilgili bÃ¼tÃ¼n faktÃ¶rler bir araya geldiÄŸinde bu tÃ¼r vakalarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Zarar olarak bakarsak, zarar tÄ±rtÄ±llarÄ±n bulunduÄŸu yerlerde yÃ¼zde 7-8 civarÄ±nda. Neminde yÃ¼zde 20-30 oranÄ±nda kÃ¢rÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek, biraz kÃ¢rdan zarar ettik o kadar. Ä°stanbul'da 2022 yÄ±lÄ±nda ayÃ§iÃ§eÄŸi ekiliÅŸ alanÄ±mÄ±z 204 bin dekar, 25 bin dekarlÄ±k alanda bu tÄ±rtÄ±lÄ± gÃ¶rdÃ¼k" dedi.