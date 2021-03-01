İstanbul'da 4 ayrı iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy ve Eminönü ilçelerinde farklı tarih ve adreslerde meydana gelen toplam 4 hırsızlık olayı ihbarı aldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda zanlının Filistin uyruklu A.N. olduğu belirlendi. Harekete geçen polis, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerinde şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 2 bin 280 TL para ele geçirildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan 4 ayrı hırsızlık yaptığı belirlenen A.N. isimli kişinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı önce bir mağazadan diz üstü bilgisayar çalıyor. Ardından başka bir işyerinden telefon, bir giyim mağazasından da çanta içerisinde içinde 2 bin TL bulunan cüzdanı çalarken son olarak ise bir ayakkabı mağazasındaki hırsızlık olayı saniye saniye görüntüleniyor.

SERBEST BIRAKILDI

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan A.N. emniyetteki işlemlerinin adından, 19 Şubat tarihinde sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.