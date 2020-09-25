İstanbul’da 4.2’lik korku

Marmara Denizi’nde dün saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 18.87 kilometre mesafede meydana geldi. 6.83 kilometre derinlikteki sarsıntı, Tekirdağ ve sahil kesimindeki ilçeler ve İstanbul’da da hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. İstanbul ve Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamalarda “Herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı” denildi.

‘YERİ ENDİŞE VERİCİ’

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter’dan yaptığı açıklamada son depremin, minimum 7.2 büyüklüğünde depremin beklendiği fayın üzerinde olduğunu söyleyerek “Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir” dedi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise depremin ‘Kumburgaz segmenti’ batı ucunda meydana geldiğini, küçük ölçekli fayların sürekli deprem ürettiğini, ana fayın ise hareket etmediğini söyledi.

Dün ayrıca 21.06’da Silivri açıklarında 3.6 şiddetinde, 17,77 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.