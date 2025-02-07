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İstanbul’da 35 bin riskli yapı

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#Ekrem İmamoğlu#Olası İstanbul Depremi#İBB
İstanbul’da 35 bin riskli yapı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, olası İstanbul depremi için kent genelinde yapılan hızlı tarama çalışmaları ile “Çok yüksek riskli” olduğu tespit edilen binalardan birinin yıkımına katıldı.

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Avcılar’daki yıkım sırasında konuşan İmamoğlu, İstanbul’da toplam 35 bin riskli yapı tespit ettiklerini söyledi.
İmamoğlu, kentsel dönüşüm için işbirliği çağrısını yineleyip, “Bu bir marka yarışı ya da bir sistem yarışı değil. Birlikte tedbir alarak insanların yaşamını bir an önce kurtarma yarışına dönüşmeli” dedi.

Yapılan yıkımlarla şu ana kadar 25 bine yakın insanın hayatını güvence altına aldıklarını söyleyen İmamoğlu, “KİPTAŞ’la rekor sayıda binanın yıkımını ve yapımını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

 

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#Ekrem İmamoğlu#Olası İstanbul Depremi#İBB

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