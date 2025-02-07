İstanbul’da 35 bin riskli yapı

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Avcılar’daki yıkım sırasında konuşan İmamoğlu, İstanbul’da toplam 35 bin riskli yapı tespit ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, kentsel dönüşüm için işbirliği çağrısını yineleyip, “Bu bir marka yarışı ya da bir sistem yarışı değil. Birlikte tedbir alarak insanların yaşamını bir an önce kurtarma yarışına dönüşmeli” dedi.

Yapılan yıkımlarla şu ana kadar 25 bine yakın insanın hayatını güvence altına aldıklarını söyleyen İmamoğlu, “KİPTAŞ’la rekor sayıda binanın yıkımını ve yapımını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.