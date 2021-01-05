İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi – Su kesintisi saat kaçta başlayacak? Sular ne zaman gelecek?
'İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi' yapılacağı haberleri ardından gözler İSKİ ( İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi programına çevrildi. Yapılan yazılı duyuruya göre, 5 Ocak Salı günü akşamı itibariyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemeyecek. Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek. Peki, su kesintisi saat kaçta başlayacak? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ, Başakşehir Ispartakule mevki TCDD karayolu üst geçidi işi kapsamında Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul'da 30 saati bulan su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Açıklamada su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallerinin yanı sıra kesintisinin süresini de yer verildi.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.
Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.
SU KESİNTİSİ BU AKŞAM BAŞLAYACAK
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.
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