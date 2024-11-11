×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 30 milyonluk kaçak dekoratif ürün ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Suç
İstanbulda 30 milyonluk kaçak dekoratif ürün ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 16:41

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan bin 166 parça dekoratif ürün ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda dünyaca ünlü markalara ait dekoratif ürünlerin ülkeye kaçak yollarla getirildiği ve satışının yapılmak istendiği belirlendi. Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde söz konusu ürünlerin saklandığı adres tespit edildi. Ekipler, 6 Kasım Çarşamba günü söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli yakalanırken, yaklaşık değeri 30 milyon lira olan vazo, heykel, şamdan, çatal bıçak gibi bin 166 parça dekoratif ürün ele geçirildi.

İstanbulda 30 milyonluk kaçak dekoratif ürün ele geçirildi

Haberin Devamı

Gözaltına alınan ile 2 şüpheli 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan gönderildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen dekoratif malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbulda 30 milyonluk kaçak dekoratif ürün ele geçirildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Suç

BAKMADAN GEÇME!