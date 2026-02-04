×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da 30. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Çocuk
İstanbulda 30. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 09:55

Sarıyer’de 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı (12) yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Anne Elif Akıncı'nın (45) verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü söylediği öğrenildi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairesinin balkonuna çıktı. Akıncı bir süre sonra balkondan düştü. Akıncı’nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbulda 30. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

ANNE: BALKONDAN SARKTI VE DÜŞTÜ

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının olmadığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fikret Ömer Akıncı’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınLisede kahreden ölüm: 12. sınıf öğrencisi Rabia kurtarılamadıLisede kahreden ölüm: 12. sınıf öğrencisi Rabia kurtarılamadıHaberi görüntüle

İstanbulda 30. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sarıyer#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!