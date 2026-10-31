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İstanbul'da 3 okuldan gece yarısı sesler yükseldi: Mahalleli şaşkına döndü

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#İstanbul#Arnavutköy#Okul Ses Sistemi
İstanbulda 3 okuldan gece yarısı sesler yükseldi: Mahalleli şaşkına döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 10:37

İstanbul Arnavutköy’de gece saat 00.30 sıralarında 3 farklı okulun ses sistemlerinden aniden yüksek sesle müzik ve marşlar çalınmaya başladı. Gece sessizliğini bozan yayın nedeniyle mahalle sakinleri büyük şaşkınlık yaşarken, evlerin ışıkları birer birer yandı. Bazı vatandaşlar pencerelere çıkarak neler olduğunu anlamaya çalıştı.

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Olay, gece saat 00.30 sıralarında İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nun ses sistemlerinden aniden yüksek sesle müzik ve marş yayınları duyulmaya başlandı.

Gece saatlerinde sokakların sessizliğini bozan yüksek sesli yayın, çevrede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Beklenmedik sesler nedeniyle uykularından uyanan bazı mahalle sakinleri, neler yaşandığını anlamak için evlerinin pencerelerine çıktı.

İstanbulda 3 okuldan gece yarısı sesler yükseldi: Mahalleli şaşkına döndü

GECE YARISI EVLERİN IŞIKLARI BİRER BİRER YANDI

Okullardan yükselen müzik ve marş sesleri mahallede şaşkınlığa neden oldu. Gece saatlerinde birden başlayan yayın nedeniyle çevredeki evlerin ışıkları birer birer yanarken, vatandaşlar pencerelerden sokağı ve okul binalarını izlemeye başladı.

İstanbulda 3 okuldan gece yarısı sesler yükseldi: Mahalleli şaşkına döndü

Gecenin sessizliğinde duyulan yüksek sesli yayın, mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.

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ÜÇ OKULUN SES SİSTEMİNDEN MÜZİK VE MARŞ YAYINI DUYULDU

Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’ndan duyulan yayınların neden başladığı henüz netlik kazanmadı. Okulların ses sistemlerinde teknik bir arıza yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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#İstanbul#Arnavutköy#Okul Ses Sistemi

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