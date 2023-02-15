İstanbul’da 3 müteahhit yakalandı

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Ekren hakkında yakalama kararı çıkardı. Yapılan araştırmada, Osman Ekren’in İstanbul’da olduğu tespit edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla Osman Ekren’i gözaltına aldı.



O İLLERE GÖNDERİLECEKLER



Polis ekipleri, haklarında yakalama kararları çıkan Kahramanmaraş’ta yıkılan Sabır Apartmanı’nın müteahhidi Ebubekir Özbey ve Malatya Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu’nu da gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin yapılacak olan işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü il savcılıklarına gönderileceği belirtildi.

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ADANA’DA YIKILAN 15 BİNA İÇİN 11 GÖZALTI

10 ili etkileyen 2 büyük deprem sonucunda Adana’da 13 bina yıkıldı ve 418 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından harekete geçen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında ‘Olası kastla yaralama ve öldürme’ suçundan yakalama kararı çıkarılan ve aralarında yıkılan 11 binanın müteahhitleri, inşaat mühendisleri, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen 15 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (Yusuf KANTARLI - Yaşar SERİNTÜRK / DHA)

KOLON KESEN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında, il genelinde yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 2’si müteahhit 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli için ise gözaltı süresi uzatıldı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, 170 kişinin öldüğü kent merkezi ve ilçelerinde riskli yapılar yaparak, kolon kesme eylemlerinin baş şüphelisi olarak görülen çok sayıda müteahhittin gözaltına alınma korkusuna kapılarak, Şanlıurfa'yı terk ettikleri öğrenildi. (Ali LEYLAK/DHA)